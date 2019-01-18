Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт
479

Дресс-код: невеста заставила подружек изменить цвет глаз под ее платье

В сети раскритиковали невесту, которая заставила своих подруг надеть цветные линзы, чтобы соответствовать цветовой гамме ее свадьбы. На обсуждение решения невесты обратило внимание издание Metro.

Контактные линзы.
Контактные линзы.
Надежда Будрина

Девушка переживала, что голубые глаза некоторых подруг не будут гармонировать с лимонным цветом ее платья. И невеста указала, что к свадебному наряду больше подойдут карие глаза, как у нее.

Комментаторам поведение невесты не показалось разумным, пишет mail.ru. Они указывали на то, что девушка перегибает палку. Некоторые отмечали, что не все могут носить линзы, у кого-то они вызывают раздражение.

Девушке объяснили, что дело вовсе не в глазах приглашенных гостей, а в оттенке, который она выбрала в качестве основного для свадьбы, пишет Lenta.ru. Яркое желтое платье будет сочетаться далеко не со всяким цветом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость