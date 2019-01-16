«Округлая» Татьяна Навка взбудоражила поклонников

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с вечерней прогулки на Мальдивах. На снимках спортсменка позирует в темном платье с акцентом на талии.

Масла в огонь подлила подпись к кадрам, сделанная самой фигуристкой: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! © Боб Марли».

Комментаторы отметили, что Навка в любых нарядах выглядит подтянутой, но на этот раз, кажется, по-настоящему располнела, чем разочаровала их, пишет mail.ru.

Многие предположили, что фигуристка беременна: «Пышечкой стала. Не идет вам так, Татьяна», «Живот беременной женщины», «То ли платье неудачное, то ли поправилась», «Вы в интересном положении или это платье так искажает вашу фигуру?», «Вам не идет это платье. Вы — потрясающая, необыкновенная, а в этом платье будто бы в положении, причем, думаю, что в положении вы еще краше, но этот сарафан испортил образ».

Татьяна Навка с дочерью и своей подругой — певицей Жасмин — отдыхает на Мальдивах. До этого подруги спели в новогоднюю ночь на Первом канале.

Навка — жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.