Пелагея с мужем пустилась в пляс прямо в аэропорту

В сети появилось видео, на котором певица Пелагея вместе с супругом Иваном Телегиным исполняют зажигательный танец прямо в аэропорту.

В качестве музыкального сопровождения они избрали хит прошлых лет «Какао-какао».

Куда отправилась пара в окружении друзей, гадать поклонникам долго не пришлось — через несколько часов Иван показал пейзаж, который открывается из окна их гостиничного номера в Красной поляне в Сочи, а также романтичный поцелуй с супругой на фоне гор, пишет mail.ru.

Ранее Пелагея и Телегин надели одинаковые плащи и прокатились в метро, а также спели и станцевали в машине под Фредди Меркьюри.

В июле 2018 года Пелагея выступала на Шукшинском фестивале в Сростках Алтайского края. Поклонникам певицы удалось сфотографировать поющую Пелагею в кроссовках.

Пелагея официально стала женой Телегина в июне 2016 года. Через полгода у них родилась дочь Таисия. Ради певицы спортсмен ушел из семьи, где у него подрастала маленькая дочь.