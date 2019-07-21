Пластика и вокал: потрясающее шоу от MARUV состоялось в Яровом

MARUV — украинская певица. Она в 2019 году должна была поехать на «Евровидение» от Украины, но этого не произошло.

Это коллектив, который своей энергетикой удивляет не только в клипах, но и на каждом живом выступлении.

Мнения комментаторов, просмотревших ролик с выступления группы, разделились.

Одни пишут, что на сцене творится «сплошной разврат, срамота». Другие, наоборот, сожалеют, что не попали на ночное выступление.

«Огонь!», — отметили большинство комментаторов.

Между тем на днях Анна Корсун (сценический псевдоним — Maruv) выступила на фестивале Вайкуле, который пришел на смену «Новой волне». Выступление украинской артистки вызвало бурные овации у публики. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, которая присутствовала на фестивале в качестве почетного гостя.

Пугачева встретила выступление Maruv криками «Браво!» и громкими аплодисментами. Примадонна осталась в восторге от впечатляющего вокала и пластики артистки, сообщает Planet Today.

В Алтайском крае Maruv выступит 3 августа — в развлекательном комплексе Altai Palace.