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Плита ацтеков и петухи-мужики: самые необычные объявления на Avito

16 февраля 1978 года в США появился первый прототип электронной доски объявлений. Буквально через пару лет в Америке их было уже больше 2 тысяч.

Необычные объявления на Avito
Необычные объявления на Avito
https://rx24.ru

Сейчас в Сети огромное множество различных сайтов объявлений, где можно найти массу всего неожиданного. Это подборка самых креативных предложений.

Источник: rx24.ru

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