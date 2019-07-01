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1 июля
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Поклонники «рыбки» Семенович разозлились из-за ее фото в купальнике

Российская певица и бывшая фигуристка Анна Семенович отправилась на отдых и поделилась снимками у бассейна.

Анна Семенович на пляже.
Анна Семенович на пляже.
www.instagram.com/ann_semenovich/

«Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет», — поделилась Анна.

Многих разочаровал внешний вид певицы — по их мнению, пышные формы «состарили» 39-летнюю Анну.

«Правду говорят, большая грудь старит», «Не вижу, чем восхищаться», «Страшная какая», «Ой, зачем такие жуткие постановочные фото делать?» — высказались недовольные.

Но большинство поклонников оценило фото Анны в пестром купальнике, пишет mail.ru.

Недавно Анну Семенович раскритиковали за пошлый клип, набравший 16 млн просмотров.

Ранее Анна Семенович опубликовала смелое фото в обтягивающем плаще. Некоторым пользователям сети показалось, что Анна изменила внешний вид и переборщила с филлерами для губ.

Также она кардинально сменила имидж. Анна рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается.

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