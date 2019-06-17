Пошедшего на поправку Бари Алибасова вывезли «в секретное место»

17 июня продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в «секретное место».

«Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца», — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.

Алибасов-младший также добавил, что через три дня продюсера планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.