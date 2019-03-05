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«Потрясающая, нет слов»: поклонники Веры Брежневой оказались в восторге от ее первого концерта в Барнауле

4 марта в Барнауле прошел первый концерт поп-исполнительницы Веры Брежневой. Краевой театр драмы, где выступала артистка, был полон.

Вера Брежнева
Вера Брежнева
www.instagram.com/ververa/

«Она потрясающая! Не знаю, что распылили в театре драмы, но это было невероятно. Вот она моральная оргазмическая эйфория. Женщина с большой буквы: красивая, мудрая, женственная, сильная и душевная. Когда она плакала, у меня тоже появились слёзы, вот она сила и чудеса эмпатии. До сих пор не могу отойти», — написала пользователь olgashtertserkuzmina.

Барнаул стал первым городом в концертном туре Веры Брежневой «Оттепель». Изначально планировалось, что он начнется 1 марта в Томске. Однако затем сроки выступлений сдвинулись.

Спасибо за ваш бомбический концерт, за атмосферу, за доброту, за то, как вы относитесь к зрителям и за то, как вы принимаете подарки и цветы, с уважением. Удачного тура", — написала пользователь marysia_2910.

Сама певица поблагодарила Барнаул за теплый прием.

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