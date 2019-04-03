Режиссер Богомолов впервые показал личное фото Собчак

В конце марта телеведущая и журналист Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перестали скрывать свои отношения — начали вместе выходить в свет. А в начале апреля режиссер опубликовал первое фото Собчак.

На кадре Ксения запечатлена со спины. В подписи к снимку Константин рассказал, как прошло его 1 апреля, устроенное ведущей.

В подробности режиссер не вдавался: «На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался».

Константин Богомолов и Собчак

О романе Ксении и Константина заговорили в 2018 году, пишет mail.ru. В то время Собчак была официально замужем за актером Максимом Виторганом.

8 марта супруги объявили, что они давно уже не вместе, но остались в теплых отношениях и продолжают вместе воспитывать двухлетнего сына Платона.

Кто такой Константин Богомолов

Режиссер Константин Богомолов известен провокационными постановками классических произведений, сообщает 24smi.org. Он поставил спектакли «Много шума из ничего», «Машина Мюллера», «Сентрал-парк Вест», «Год, когда я не родился», «Гаргантюа и Пантагрюэль» и другие.