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Российскую певицу на Багамах укусила акула

Российская исполнительница Ханна рассказала, что во время отдыха на Багамах ее укусила рифовая акула.

"Челюсти". В фильме акула умеет сдавать назад. В жизни - нет.
"Челюсти". В фильме акула умеет сдавать назад. В жизни - нет.
www.factroom.ru

Девушка опубликовала несколько фото и пожаловалась на то, что одна из хищных рыб приняла палец ее ноги за малька и укусила его, сообщает РИА Новости.

«Палец на месте, не переживайте», — написала Ханна.

«Укушенная певица» отметила, что у рифовых акул маленькие зубы, но посоветовала подписчикам при встрече с этим морским хищником беречь пальцы, пишет mail.ru. Более того, Ханна посоветовала другим девушкам, решившим здесь отдохнуть, не делать серебристый педикюр: «Иначе акулы, про которых говорят, что на людей они не нападают, подумают что ваши блестящие пальчики на ногах-мальки, которыми они питаются, и укусят вас прям за большой палец на ноге».

Некоторые знатоки подводного мира отметили, что певицу укусила не рифовая, а акула-нянька.

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