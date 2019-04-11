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Роза Сябитова предупредила женщин о главной ошибке во время поисков мужа

Одна из ведущих программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова дала всем женщинам полезный совет. Об отношениях она написала на своей странице в Instagram, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Женщина. Глаза.
Женщина. Глаза.
СС0

Главная сваха страны напомнила подписчикам о необходимости в первую очередь любить себя. Для этого у многих просто не хватает силы воли, потому что они полностью растворяются в избраннике, забывая о себе.

«Мы отдаём всю себя, мы готовы посвятить всё своё время любимому, направить все свои желания исключительно на него. Это ошибка», — сообщает Сябитова.

Телеведущая пишет, что нужно выделить время, когда женщина будет физически и эмоционально недоступна ни для кого, кроме себя. Также важно не забывать о своих потребностях и мечтах.

В комментариях многочисленные подписчики поблагодарили Розу Сябитову за полезный совет.

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