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28 января
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«Щука, молодец»: сын бывшего алтайского вице-губернатора устроил драку на льду

27 января в Новокузнецке состоялась встреча «Металлурга» и «Лады» из Тольятти. Несмотря на то, что новокузнечане победили со счетом 6:2, без драки не обошлось. В кулачном бою вновь поучаствовал Кирилл Щукин — воспитанник ХК «Алтай» и сын бывшего алтайского вице-губернатора Андрея Щукина.

Андрей Щукин пришел на избирательный участок вместе с сыном и дочерью.
Андрей Щукин пришел на избирательный участок вместе с сыном и дочерью.
Олег Богданов

Драка произошла во втором периоде, когда «Металлург» уже уверенно вел в счете 5:1. В кулачном поединке Кирилл Щукин сошелся с защитником «Лады» Евгением Курбатовым.

Хоккеисты сначала обменялись серией ударов, судьи в драку не вмешивались. Когда хоккеист «Лады» упал на лед, а Щукин кинулся его добивать, их разняли.

(смотреть с 3.05)

Площадку уроженец Алтайского края покидал под громкие аплодисменты зрителей и крики «Щука, молодец».

Ранее тренер ХК «Металлрг» Константин Симчук рассказывал, что Кирилл — игрок силового плана. Перед началом сезона он проходил специальную подготовку.

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