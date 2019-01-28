«Щука, молодец»: сын бывшего алтайского вице-губернатора устроил драку на льду

Драка произошла во втором периоде, когда «Металлург» уже уверенно вел в счете 5:1. В кулачном поединке Кирилл Щукин сошелся с защитником «Лады» Евгением Курбатовым.
Хоккеисты сначала обменялись серией ударов, судьи в драку не вмешивались. Когда хоккеист «Лады» упал на лед, а Щукин кинулся его добивать, их разняли.
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Площадку уроженец Алтайского края покидал под громкие аплодисменты зрителей и крики «Щука, молодец».
Ранее тренер ХК «Металлрг» Константин Симчук рассказывал, что Кирилл — игрок силового плана. Перед началом сезона он проходил специальную подготовку.