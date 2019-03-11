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12 марта
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Скриптонит сорвал свой концерт и отказался от гонорара

Популярный в России казахстанский рэпер Скиптонит сорвал собственный концерт в ночь на 9 марта московском клубе Arena by Soho Family. 10 марта исполнитель решил извиниться перед публикой и клубом, а также отказался от гонорара за выступление, пишет Lenta.ru.

Скриптонит.
Скриптонит.
www.instagram.com/skriptonit_official

Музыканту не понравилась фонограмма, под которую он должен был читать свои тексты. Спустя полчаса после начала концерта Скриптонит ушел со сцены.

Музыкальный критик Олег Кармунин в своем Telegram-канале «Русский шаффл» сравнил эту выходку рэпер с тем, что тот словно помочился на зрителей в зал. Вот как описал поведение казахстанца критик:

Весь концерт певец демонстративно сидел и ничего не делал. Играла его фонограмма, на сцене плясали казахи, а он ковырялся в носу, невпопад поднимая микрофон и матерясь. Иногда подходил к человеку, который ставил его музыку с айтюнса, и советовал, какой трек дальше.

Позже Адиль Жалелов, известный под творческим псевдонимом Скриптонит, взял всю вину за срыв концерта на себя, оставив в Instagram пост с извинениями:

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