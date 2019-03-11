Скриптонит сорвал свой концерт и отказался от гонорара

Музыканту не понравилась фонограмма, под которую он должен был читать свои тексты. Спустя полчаса после начала концерта Скриптонит ушел со сцены.
Музыкальный критик Олег Кармунин в своем Telegram-канале «Русский шаффл» сравнил эту выходку рэпер с тем, что тот словно помочился на зрителей в зал. Вот как описал поведение казахстанца критик:
Весь концерт певец демонстративно сидел и ничего не делал. Играла его фонограмма, на сцене плясали казахи, а он ковырялся в носу, невпопад поднимая микрофон и матерясь. Иногда подходил к человеку, который ставил его музыку с айтюнса, и советовал, какой трек дальше.
Позже Адиль Жалелов, известный под творческим псевдонимом Скриптонит, взял всю вину за срыв концерта на себя, оставив в Instagram пост с извинениями: