Средиземноморская диета: почему Малышева считает ее «лучшей в мире» и кому она не подойдет

Телеведущая Елена Малышева считает средиземноморскую диету лучшей в мире. Об этом она заявила в программе «Сегодня вечером», пишет РИА Новости.

«Она считается лучшей диетой мира. Обычно красное вино выдают за средиземноморскую диету — забыли вино. Средиземноморская диета — это 1200 граммов зелени в день — ведро зелени. Поэтому средиземноморская диета не ограничивает калорийность: 1200 граммов зелени сможете — сами ничего не захотите», — заявила Елена Малышева.

Телеведущая добавила, что кроме зелени в средиземноморскую диету входят бобовые, цельнозерновые крупы, рыба, морепродукты и оливковое масло. При этом красное мясо можно употреблять, но в ограниченном количестве.

Диета. Похудение. СС0

Что думают эксперты о средиземноморской диете?

Диетолог Елена Соломатина сказала «Вечерней Москве», что средиземноморская диета не несет негативных последствий для здоровья человека. В ней собраны необходимые полезные микроэлементы. Однако средиземноморскую диету нужно адаптировать к российским условиям.

Во-первых, такое питание будет недостаточно насыщенным для тех, кто работает зимой на свежем воздухе. Во-вторых, почти все продукты из диетического списка привозные. В-третьих, средиземноморская диета не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Диета. Правильное питание. Анна Зайкова.

Средиземноморская диета: меню

Средиземноморская диета — единственная в мире система питания, которую ЮНЕСКО признало национальным культурным наследием, отмечает woman.ru. Диета относится к числу сбалансированных планов питания.

Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества разнообразной растительной пищи — круп, овощей и фруктов, бобовых, орехов. Животный белок получают из рыбного филе и нежирной птицы. Кулинарные жиры заменяют оливковым маслом первого холодного отжима, соль — специями и травами.

Важно следить за размером порций — они должны быть небольшими — и количеством приемов пищи в день (3 полноценных и 2 перекуса).