Татьяну Навку поклонники на фото перепутали с дочерью

В таком наряде 44-летняя Татьяна выглядит как подросток, уверены поклонники. А некоторым показалось, что на снимке 18-летняя дочь Навки — Саша Жулина.

«Дочка тут ваша копия!», «Этот образ вас очень молодит, ну на вид 23 года», «Вам очень идет этот стиль!», «Образ действительно стильный и очень идёт Навке, но я не ее поклонница и ахать по этому поводу не хочу», — комментируют снимок фанаты, пишет mail.ru.

Ранее Татьяна Навка поделилась в Instagram фото с вечерней прогулки на Мальдивах. На снимках спортсменка позирует в темном платье с акцентом на талии. Масла в огонь подлила подпись к кадрам, сделанная самой фигуристкой: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! © Боб Марли».

Многие тогда решили, что фигуристка беременна.

Татьяна Навка — жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.