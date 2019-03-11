Три певицы устроили обнаженный фотобаттл в Instagram на 8 марта

Седокова пожелала, чтобы у всех были каждое утро розы и шампанское.
Плетнева решила вступить в баттл и также улеглась обнаженной на белые простыни, но вместо цветов и вина у нее были швабра, ведро, комнатное растение.
Ведра, швабры и щетки — вот лучшие друзья девушек! Они нас никогда не обманут, не бросят, не подведут! Да здравствует 8 марта и #полезныеподарки!
Поклонники артисток сразу стали спорить, кто из девушек круче. Но тут в дело вмешалась Настя Каменских. Она не стала раздеваться полностью, но приняла подобную позу. Своим фото украинская певица в очередной раз решила прорекламировать песню «Попа как у Ким».