«Трусы забыла?»: фанатов возмутил вид Серябкиной на квадроцикле

Поклонники певицы Ольги Серябкиной обсуждают видео, которая артистка выложила в Instagram. Девушка катается на квадроцикле Yamaha в прозрачных лосинах. Самые внимательные фанаты решили, что звезда забыла надеть нижнее белье.

«Камуфляжная вечеринка reborn)) Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке», — подписала видео Серябкина.

Пока одни поклонники восхищались длинными развевающимися волосами певицы, другие посчитали, что девушка не надела белье:

«В любой непонятной ситуации — снимай трусы»

«Это сейчас так модно стало голышом по лесу на квадрике?»

Среди подписчиков нашлись те, кто предположил, что у певицы просто лосины телесного цвета, а сама она «богиня красоты».

3 августа экс-солистка группы SEREBRO выступила с ночным концертом в Яровом, а в июле в Altai Palace.