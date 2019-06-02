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Ученые нашли неожиданную связь между уровнем интеллекта и возникновением варикоза

Новосибирские ученые пришли к выводу, что у людей с высокими интеллектуальными показателями варикозная болезнь встречается реже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

Женщина выбирает туфли.
Женщина выбирает туфли.
СС0

Ученые из Института цитологии и генетики установили, какие гены и белки связаны с развитием варикозной болезни у человека. Они изучили генетические данные более 400 тыс. европейцев, взятые из открытого биобанка Великобритании, и определили девять генов и два белка.

Кроме того, ученые нашли на генетическом уровне связь между варикозом и различными характеристиками, болезнями, образом жизни человека.

«Механизмы генетической связи между признаками мы пока можем только предполагать. В случае с интеллектуальным уровнем <…> теоретически может быть так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом и избегать тяжелой физической работы», — считает старший научный сотрудник ИЦиГ Александра Шадрина.

В то же время, отмечают ученые, нельзя сказать, что человек менее интеллектуален, если у него варикоз, или что если он умен, то у него не будет этого заболевания.

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