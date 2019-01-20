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Умер «самый симпатичный пес в мире»

Померанский шпиц по кличке Бу, которого пользователи соцсетей прозвали самым симпатичным псом в мире, умер 19 декабря в США. Об этом сообщили его хозяева на странице в Facebook.

Пес Бу.
Пес Бу.
facebook.com/Boo

Хозяева Бу считают, что главной причиной смерти собаки стала тоска по «лучшему другу псу Бадди», который умер год назад.

По словам владельцев собаки, после смерти Бадди у Бу появились проблемы с сердцем. «Мы думаем, что его сердце буквально было разбито», — написали владельцы пса на его странице в Facebook, у которой больше 16 млн поклонников.

CNN отмечает, что померанский шпиц в 2012 году получил звание полномочного представителя авиакомпании Virgin America. В 2011 году в США вышла книга с фотографиями «Бу: Жизнь самого симпатичного пса в мире». В 2012 году журналисты CNN взяли интервью у Бу.

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