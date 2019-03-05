Прекрасные болельщицы и спортсменки красноярской Универсиады: фото из соцсетей

Такой масштабный праздник вроде Универсиады — это еще и повод для красивой фотографии в Instagram. Altapress.ru собрал подборку снимков девушек из этой соцсети с хештегом #универсиада2019 .

Напомним, что в Красноярске от Алтайского края в лыжных гонках выступает Яна Кирпиченко, которая уже завоевала две бронзовые награды и тоже постит фотографии с Универсиады в Instagram:

А вот как о первой «бронзе» Кирпиченко написал в этой соцсети губернатор Виктор Томенко, ездивший в свой родной Красноярский край на открытие этого всемирного студенческого праздника спорта:

«Сегодня — радостный день для всего российского спорта! На пьедестале Всемирных студенческих игр — сразу три российских лыжницы. Среди них — наша землячка Яна Кирпиченко. Мы болели за нее, видели, с какой самоотдачей шла по дистанции. Триумфу российских лыжниц сегодня радуемся все вместе — и те, кто следит за трансляциями, и немалая армия болельщиков, приехавших в Красноярск».

Кстати, на открытии Универсиады выступил и бывший актер Алтайского краевого театра драмы Александр Хряков, который теперь служит в красноярском драмтеатре.