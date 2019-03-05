Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 марта -6°C

Прекрасные болельщицы и спортсменки красноярской Универсиады: фото из соцсетей

Такой масштабный праздник вроде Универсиады — это еще и повод для красивой фотографии в Instagram. Altapress.ru собрал подборку снимков девушек из этой соцсети с хештегом #универсиада2019.

На Универсиаде-2019 в Красноярске.
На Универсиаде-2019 в Красноярске.
www.instagram.com/aleleksandra10

Напомним, что в Красноярске от Алтайского края в лыжных гонках выступает Яна Кирпиченко, которая уже завоевала две бронзовые награды и тоже постит фотографии с Универсиады в Instagram:

А вот как о первой «бронзе» Кирпиченко написал в этой соцсети губернатор Виктор Томенко, ездивший в свой родной Красноярский край на открытие этого всемирного студенческого праздника спорта:

«Сегодня — радостный день для всего российского спорта!

На пьедестале Всемирных студенческих игр — сразу три российских лыжницы. Среди них — наша землячка Яна Кирпиченко. Мы болели за нее, видели, с какой самоотдачей шла по дистанции.

Триумфу российских лыжниц сегодня радуемся все вместе — и те, кто следит за трансляциями, и немалая армия болельщиков, приехавших в Красноярск».

Кстати, на открытии Универсиады выступил и бывший актер Алтайского краевого театра драмы Александр Хряков, который теперь служит в красноярском драмтеатре.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость