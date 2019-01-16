В аэропорту «Шереметьево» рассказали, как произошел конфликт с «VIP-суперзвездой»

Ранее сообщалось, что Лобода устроила скандал в аэропорту из-за того, что сотрудники аэропорта не доставили ее в VIP-зал.

Пока Светлана Лобода ждала няню своего ребенка, VIP-электрокар с другими пассажирами, чтобы их не задерживать, отправился к кабинам погранконтроля, рассказали в пресс-службе аэропорта, пишет bfm.ru.

Певице предлагали подождать следующей машины всего пару минут, но она отказалась и пешком в сопровождении агента направилась к кабинам паспортного контроля. Сотрудники Шереметьево попытались извиниться перед певицей, однако она заявила, что ей «не нужны извинения», а нужен «профессионализм в работе».

«Я хочу, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно. А вы не делаете все возможное, чтобы мне было комфортно», — добавила исполнительница хита «Суперзвезда».