Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Лайт
1142

В аэропорту «Шереметьево» рассказали, как произошел конфликт с «VIP-суперзвездой»

Электрокар московского аэропорта «Шереметьево» уехал без певицы Светланы Лободы, чтобы не задерживать остальных VIP-пассажиров рейса, сообщает РИА Новости.

Светлана Лобода.
Светлана Лобода.
www.instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Лобода устроила скандал в аэропорту из-за того, что сотрудники аэропорта не доставили ее в VIP-зал.

Пока Светлана Лобода ждала няню своего ребенка, VIP-электрокар с другими пассажирами, чтобы их не задерживать, отправился к кабинам погранконтроля, рассказали в пресс-службе аэропорта, пишет bfm.ru.

Певице предлагали подождать следующей машины всего пару минут, но она отказалась и пешком в сопровождении агента направилась к кабинам паспортного контроля. Сотрудники Шереметьево попытались извиниться перед певицей, однако она заявила, что ей «не нужны извинения», а нужен «профессионализм в работе».

«Я хочу, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно. А вы не делаете все возможное, чтобы мне было комфортно», — добавила исполнительница хита «Суперзвезда».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость