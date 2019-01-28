В сети опубликовано новое фото Богомолова и Собчак

На волне слухов о романе журналистки и экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, папарацци сфотографировали пару во время завтрака в одной из столичных кофеен.

Посетительница заведения рассказала изданию Starhit: «Они встретились здесь около 11 утра. Ксения заказала круассан и капучино, Константин — бокал игристого. Собчак что-то показывала собеседнику в телефоне, и они это долго обсуждали. Временами Ксюша очень мило улыбалась, и со стороны, конечно, все выглядело очень романтично и расслабленно. Своим семейным положением она точно не была обеспокоена. Проболтав около двух часов, пара так же вместе и удалилась».

Недавно СМИ сообщили о драке между Богомоловым и супругом Собчак Максимом Виторганом, причиной которой якобы стала ревность — по слухам, у Собчак «любовное приключение» с режиссером.

Собчак замужем за Виторганом с 2013 года, у них есть общий сын Платон, пишет mail.ru. Что касается Богомолова, сообщалось, что он в сентябре 2018-го развелся с актрисой Дарьей Мороз после 8 лет брака. Пара воспитывает 8-летнюю дочь Анну.

Ни Собчак, ни Богомолов пока не комментируют слухи, тогда как Виторган недавно резко отреагировал на информацию о свидании жены с режиссером — попросил подписчиков больше не присылать ему сообщения о встречах его жены Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

Пользователи Instagram обратили внимание, что Собчак и Виторган сняли обручальные кольца.