51-летняя Валерия снялась в клипе в образе роковой красотки

Певица Валерия записала новую «бомбическую» (по ее словам) песню. Съёмки проходили в уникальном здании «Матрешка» в Сколково. Об этом певица сообщила в своем Insgram.

«Matrex» («Матрешка») — главное общественное здание инновационного центра Сколково. И вот теперь, судя по словам певицы, его «фишкам» нашли новое применение. Валерия рассказывает о шикарном концертном залом здания «Матрешка» в Сколково и его потрясающей сцене-трансформере и атриуме в 50 метров.

Валерия:

Потрясла беспрерывная мультимедийная спираль в 10 этажей длиною в 500 метров! Здесь возможно все! Захватывающая площадка! С результатом наших трудов вы сможете ознакомиться совсем скоро. В конце месяца планируем премьеру песни и клипа.

Валерия не сообщает название песни. Но зато презентует свой новый образ — в черной кожанке и сетчатых колготках. Этакая роковая красотка, что не приминули заметить ее поклонники.

Комментаторы обошлись без ехидных замечаний. Напротив — раздавали звезде комплименты: «Образ у вас тоже бомбический!», «Вы так потрясно выглядите, без всякого силикона, шикарная девушка» и т.п.