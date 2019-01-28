Волочкова показала, как и с кем парилась в бане за 1 млн рублей

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в своем Instagram, как парилась в бане вместе с любимым мужчиной в минувшие выходные. В соцсети она разместила несколько фото из банного комплекса, который, по ее словам, прекрасен. Хотя и весьма дорогой. Нашлись и те, кто осудил ее фото. Особенно возмутила сцена, где она сидит обнаженная, а пар на нее посылают опахалами два банщика.

Сцена с двумя банщиками показалась некоторым подписчикам Инстаграма звезды (видимо, большим моралистам) не очень. Ведь такие фото может увидеть дочь. И каково ей будет? Но Волочкова от своих «судей» отбивалась по своей традиции: не нравится — отпишитесь от блога.

Анастасия Волочкова,

балерина:

Мы провели волшебные романтические снежные спа выходные в уединенном загородном месте. Я делилась красивыми фото и пейзажами этого места. Не многие смогли это пережить… Мои хорошие, если я вам не нравлюсь, отпишитесь от меня, пожалуйста.

Волочкова объяснила, что банный комплекс, на котором она отдыхала с любимым мужчиной, очень дорогой. Стоимость семичасового парения и пребывания тут доходит до миллиона рублей.

Анастасия Волочкова,

балерина:

Но качество стоит того! Нам повезло открыть для себя такой волшебный и таинственный теремок и иметь возможности пользоваться его благами.

Себя Анастасия Волочкова называет ценителем банного искусства. Она утверждает, что побывала во многих лучших банных комплексах по всей России. Но это превзошел все. Кстати, в начале января она заявила, что уехала на Мальдивы и там и останется. Как видим, звезда передумала. Ну, звездам-то можно.