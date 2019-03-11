Жуткий поросенок-единорог с одним глазом родился в Алтайском крае

У фермера Геннадия из села Буян Крутихинского района 8 марта родился поросенок-мутант. У животного один глаз, а на лбу заметен нарост, похожий на рог или хобот, пишут «Каменские известия».

Мужчина рассказал, что за 30 лет в животноводстве впервые увидел такого странного поросенка. Он отметил, что животное родилось первым из выводка и вскоре перестало дышать. Фермер хотел дунуть поросенку в пятак, чтобы оказать помощь.

Развернул его мордой к себе, и волосы на голове зашевелились, все хромосомы в моем организме пришли в ужас. Он открыл свой единственный глаз и смотрел на меня, — отмечает Геннадий.

На лбу у животного есть большой нарост, похожий на рог или хобот с дыхательными отверстиями. Язык очень длинный, ноги белые-белые, копыта загнутые, тело видоизмененное, хвост тоже не свиной, а в пасти единственный очень большой зуб.

По словам Геннадия, все другие поросята родились нормальными. Родные и близкие мужчины воспринимают порсоенка по-разному: кому-то плохо делается от взгляда на непонятное существо, кто-то относится с юмором. Сам же Геннадий полагает, что, возможно, кто-нибудь купит мутанта для исследований.