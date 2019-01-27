Диетологи назвали 5 самых полезных для сердца продуктов

Ежедневная порция цельнозерновых продуктов снижает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. В число самых полезных добавок в рацион специалисты Британской диетической ассоциации (BDA) включили коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, овсяную кашу, ржаной хлеб и лебеду, пишет «Российская газета».

Один из самых главных врагов сердца — холестерин. Накапливаясь, он откладывается на стенках сосудов, поражает коронарные артерии, сосуды, питающие головной мозг. В итоге развиваются ишемическая болезнь сердца (ИБС). Специалисты считают, что употребление богатых клетчаткой бобовых образует своеобразный «гель» в пищеварительном тракте, который связывается с холестерином и снижает его усвоение организмом.

Также в список нужных сердцу продуктов вошли фрукты и овощи. Кроме клетчатки в них есть калий, который способствует контролю за кровяным давлением.

Кроме того, в списке — рыба. Содержащиеся в ней омега-3 жиры укрепляют сердце. Также хорошим источником ценных питательных веществ являются калий, витамины B6 и B12 — их много в рыбе.

Специалисты выяснили, что употребление в пищу четырех порций рыбы в неделю снижает риск сердечного приступа на 21%.

Напомним, ранее кардиологи выяснили, что отсутствие лишнего веса и высокий уровень физической активности снижают вероятность сердечного приступа примерно в два раза.