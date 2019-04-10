Доисторическому родственнику огурца придумали зловещее название

Из-за множества щупалец новый организм назвали Ктулху (Sollasina cthulhu).
Его внешний вид определили при помощи метода томографии, который предполагает послойное разрушение останков с фотографированием срезов и созданием трехмерной модели.
Авторы считают, что этот морской вид обитал на дне примерно 430 млн лет назад, имел 45 щупалец и с их помощью охотился на мелкую добычу, помещал еду в рот, находящийся в центре туловища.
В ширину представители вида, согласно исследователям, достигали всего около трех сантиметров.