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Доисторическому родственнику огурца придумали зловещее название

Британские палеонтологи нашли останки древнего родственника морских огурцов и назвали их в честь чудовища из вселенной писателя Говарда Лавкрафта, сообщает nplus1.ru.

Ктулху - злое божество, которое впервые было описано в рассказе Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» (1928).
Ктулху - злое божество, которое впервые было описано в рассказе Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» (1928).
https://vignette.wikia.nocookie.net

Из-за множества щупалец новый организм назвали Ктулху (Sollasina cthulhu).

Его внешний вид определили при помощи метода томографии, который предполагает послойное разрушение останков с фотографированием срезов и созданием трехмерной модели.

Реконструкция внешнего вида Sollasina cthulhu.
Реконструкция внешнего вида Sollasina cthulhu.
nplus1.ru

Авторы считают, что этот морской вид обитал на дне примерно 430 млн лет назад, имел 45 щупалец и с их помощью охотился на мелкую добычу, помещал еду в рот, находящийся в центре туловища.

В ширину представители вида, согласно исследователям, достигали всего около трех сантиметров.

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