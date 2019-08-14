«Это большое экологическое бедствие». Как лесные пожары влияют на климат и может ли огонь быть полезным

— Александр Анатольевич, специалисты утверждают, что большая часть лесных пожаров связана с человеком. Однако пожары в Сибири, о которых сейчас много говорят, произошли в труднодоступной местности. Как это могло случиться?
— В среднем в 80% случаев (в отдельные годы от 75 до 97%) виновник действительно человек. Естественные пожары возникают от природных источников огня — молний, вулканов, метеоритов, самовозгорания каменного угля, торфа и лесной подстилки, хотя в последнем случае возможно и участие человека, но косвенное.
На планете есть аномальные зоны, где пожары в лесах от грозовых разрядов происходят очень часто. Такие зоны присутствуют на Американском континенте, а в России, в частности, в Забайкалье и Сибири. Есть они и в Алтайском крае.
— Я читала, что одним из главных «убийц» таежных лесов являются сухие грозы. Что это такое?
— Сухие грозы — очень опасное для леса явление. После нескольких дней жаркой погоды небо заволакивается белой пеленой, резко снижается видимость, грозовые разряды бьют часто и перпендикулярно в землю. При этом дождь не выпадает.
Обычно это происходит в вечернее время или ночью. Первые выбросы дыма над пологом леса появляются к 10 часам утра следующего дня. Они становятся хорошо заметны с пожарных вышек и особенно при авиапатрулировании. Использование авиации в этот период очень эффективно. Оно позволяет быстро и точно обнаружить место лесного пожара и ликвидировать его на ранней стадии развития.
— Недавно Генеральная прокуратура России заявила, что, возможно, какие-то лесные участки в Сибири поджигали намеренно. Это возможно?
— По правилам леса, погибшие от пожаров, должны разрабатываться в первую очередь, чтобы не допустить массового размножения вредителей. Если по нормам на отдельных участках леса рубки не запланированы, а лес представляет интерес для лесозаготовителя, то к поджогам могут прибегать однозначно.
Известен старый русский способ, когда к хвосту собаки или кошки привязывали банку с керосином, поджигали ее и пускали животное в лес. Лес для такой «операции» подбирался хороший и продуктивный. Разумеется, подгадывали погоду: чтобы пожар быстро распространялся, погода должна быть сухой и ветреной.
— Что же ценного в сгоревшей древесине?
— Полностью при пожарах сгорают молодняки и частично средневозрастные древостои, состоящие из тонкомерных деревьев. А толстомерные деревья со спелой древесиной только обгорают. Потом их спиливают, а древесина используется на переработку.
— Где в Алтайском крае расположены леса, особо подверженные пожарам?
— Это юго-западные территории края — Угловский, Михайловский и Ключевский районы с их ленточными борами. К таким же территориям относятся и сопредельные районы Казахстана. Грозовые разряды в той части боров — основные источники лесных пожаров. Их количество в засушливые годы может достигать 83% от общего числа возгораний.
Ленточные боры на юге края расположены в зоне сухой степи, и это одни из самых горимых лесов в стране. Количество осадков здесь — 200−230 миллиметров в год. Высокая горимость объясняется наличием песчаных почв, которые плохо удерживают влагу, быстро высыхают и сильно нагреваются. Сосна, основной вид, в таких условиях слабо устойчива к пожарам.
Большой урон ленточным борам нанесли крупнейшие лесные пожары 1997−2001 годов, когда огнем было пройдено около 120 тыс. гектаров леса. Из них около половины — верховыми пожарами. К чести алтайских лесоводов, они на высоком профессиональном уровне осуществляют охрану лесов от пожаров, в кратчайшие сроки разрабатывают крупноплощадные гари и лесокультурными методами восстанавливают погибшие в пожарах насаждения.
— Из этого можно сделать вывод, что остальные территории края все же меньше подвержены этому бедствию?
— Есть четкая зависимость: чем больше осадков в регионе, тем меньше пожаров. Возьмем для примера Приобье. Здесь более высокая влажность воздуха, чем в сухой степи, и пожары случаются реже. Пойма Оби много лет не выкашивается. А сухая трава — основной горючий материал.
Горит она, как правило, осенью и весной, при этом пожары из поймы быстро переходят в лес. Основная причина лесных пожаров в Приобье — нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, в том числе охотниками и рыбаками.
— Правильно ли я понимаю, что разные леса горят по-разному?
— На количество пожаров от молний оказывает влияние рельеф: известно, что в горах, на возвышенных участках, пожары от молний возникают в четыре раза чаще, чем на равнине. Безусловно, влияет и породный состав древостоев. В Забайкалье 59% всех зафиксированных пожаров от молний возникло в сосняках, около 25% в лиственничниках и 10% в кедровниках.
Лиственные породы, особенно осиновые леса, к пожарам устойчивы, поскольку расположены в пониженных местах. Почему в осинник идут собирать грузди? Там влажно. И пожар, подойдя к осиннику, быстро затухает, а если даже заходит, то имеет очень слабую интенсивность.
Темнохвойные породы — ель и особенно пихта — относятся к сильно горимым. Пихта к тому же накапливает смолу, пары которой насыщают окружающий воздух. В жаркую погоду в пихтарниках создается легковоспламеняющаяся горючая среда, способная мгновенно распространяться по кронам подобно взрыву. Свидетелем такого явления я был неоднократно.
— Расскажите подробнее, что это такое — взрыв деревьев?
— В начале октября 1997 года в горах Белокурихи был крупный пожар, я тогда возглавлял один из отрядов по его тушению. Мы с группой пожарных города спускались к реке параллельно кромке пожара. Подойдя к каменистой россыпи и услышав журчание ручья, мы остановились передохнуть и пополнить запасы воды. Стояла ясная осенняя погода.
Вдруг откуда-то появилась белка. Она мгновенно заскочила на самую вершину одиноко стоящей средневозрастной пихты, растущей на противоположной от нас стороне каменистой россыпи. Через несколько минут послышался непонятный гул. Он быстро нарастал, и через четыре-пять минут на вершине небольшой возвышенности показалась кромка пожара. Пожар был низовой, устойчивый, средней интенсивности, и беспокойства у нас не вызвал.
Мы все смотрели на белку и даже приманивали ее. Но она сидела на вершине пихты, распустив на ветерке пушистый хвост. И вдруг эта пихта со скрипом изогнулась в сторону пожара, ее густая крона мгновенно стала ярко-малинового цвета, произошел сильный хлопок, горящие ветви полетели в разные стороны.
В этой трагедии никто не заметил, куда полетела огненная белка. А огонь быстро спал с дерева, и угроза развития пожара миновала. Мы все были ошарашены силой огня, который, не дойдя до пихты 18−20 метров, играючи согнул ее в дугу и поджег.
— Есть ли деревья, которые до какой-то степени устойчивы к пожарам?
— Старые и средневозрастные сосны, накопив мощный защитный слой коры в нижней части стволов, сохраняют свою жизнеспособность при беглых и слабых напочвенных пожарах. Тонкомерные деревья, не имеющие надежной защиты, погибают. Лиственница с возрастом накапливает еще более толстый слой коры, чем сосна, она также является пожароустойчивой породой. Кроме того, хвоя лиственницы содержит на 40% больше влаги, чем хвоя сосны.
— Могут ли лесные пожары негативно повлиять на развитие сельскохозяйственных и других растений? В Барнауле даже отмывали деревья от сажи под тем предлогом, что она препятствует их развитию.
— История знает катастрофические последствия лесных пожаров. Так, пожары в Сибири в 1915 году распространились на территории 10 млн гектаров и охватили площадь с древесным запасом не менее 1 млрд кубометров.
Профессор-лесовод Михаил Ткаченко так описывает обстановку тех лет: «Дымом была покрыта площадь, примерно равная площади Европы. Дым продержался в среднем 50 дней и вызвал запоздалое созревание хлебов. На Иртыше остановилось судоходство. Свет зажигали днем. Трава была покрыта сажей».
Последствия крупных пожаров в ленточных борах края и Казахстана в 1997—2001 годах мы ощущаем и сегодня. Зоологи отмечают появление в этой зоне каракуртов и ящериц, пустынных обитателей. Приостановить начавшееся опустынивание территории удалось благодаря быстрому облесению гарей лесными культурами, преимущественно сосной.
— Что говорит наука о влиянии лесных пожаров на климатические процессы?
— Крупные пожары приводят к глобальным изменениям в лесном фонде и окружающей среде, выбросам в атмосферу углекислого газа, усилению парникового эффекта и в конечном итоге к изменению климата.
Летний зной в Барнауле — это, на мой взгляд, следствие гибели ленточных боров на большой площади. Эти боры на территории Алтая и Казахстана играли роль буфера, задерживая продвижение горячих воздушных масс из пустынь Средней Азии. А почему зимой здесь надувает большие сугробы снега? Да потому, что снег больше не задерживают леса, которые сгорели. Эти выводы, конечно, нуждаются в перепроверке и дополнительных исследованиях.
— В то же время говорят, что огонь в лесу может играть положительную роль. Правда ли это?
— Огонь в лесу не только разрушитель, но и созидатель, если он управляемый и направлен на выполнение определенных лесохозяйственных задач. По образному выражению американского ученого профессора Дэвиса, «управляемый огонь в лесу сродни сильнодействующему лекарству в медицине». Его применяют для очистки лесосек, содействия естественному возобновлению, повышению продуктивности лесов и других целей.
О положительной роли огня в лесу пишут и американские исследователи. По их данным, у трех видов сосен, произрастающих в Северной Америке, шишки остаются нераскрытыми в течение многих лет. Однако после пожара они сразу раскрываются, обеспечивая тем самым надежное обсеменение.
— Читала, что есть приказ Минприроды, который разрешает регионам отказаться от тушения лесного пожара, если предполагаемые затраты на его ликвидацию превышают предполагаемый ущерб и если он не угрожает населенным пунктам. Что вам о нем известно?
— Действительно, такой приказ утвержден в Минприроды России в 2015 году, он опирается на статьи 81−84 Лесного кодекса РФ. Пожары тушат там, где есть населенные пункты, социальные и промышленные объекты, где есть возможность подъехать к ним.
Там, где нет объектов, трасс, населенных пунктов, тушение может быть признано экономически неэффективным и прекращено. Решение о приостановке или прекращении тушения принимает региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
— Вы считаете, что правильно отказаться от тушения по экономическим причинам?
— Как человек и как лесовод я этого не понимаю и говорю, что тушить нужно всегда. Для эффективного тушения лесных пожаров необходимо использовать современные методы, учитывающие природную особенность лесов.
— В то же время некоторые СМИ посчитали, что литр вылитой из самолета воды на тушение пожаров на труднодоступных участках лесов Красноярского края и Якутии стоит чуть ли не столько же, сколько литр коньяка…
— Подсчитано, что средние затраты на ликвидацию лесного пожара с применением авиатанкера в три раза превышают таковые при использовании традиционных средств тушения.
При тушении лесных пожаров водой, сливаемой из самолета, даже при минимальной скорости полета и максимальной скорости слива значительная часть воды распыляется и испаряется, не достигая поверхности горючих материалов.
В результате слива воды с самолета пожар не ликвидируется. Интенсивность горения значительно снижается. Но если период между очередными водяными атаками больше 10−15 минут, интенсивность восстанавливается до первоначальной. Кроме того, вероятность попадания воды на огонь составляет 50%.
— То есть в половине случаев можно просто промазать?
— Чтобы точно вылить воду на кромку пожара, нужно иметь очень хорошую летную подготовку, учесть направление и скорость ветра и спуститься на самолете как можно ниже к вершинам деревьев — одним словом, сильно рисковать.
— Какие методы тушения лесных пожаров в таком случае могут быть эффективными?
— Значительно большая эффективность тушения лесных пожаров достигается при использовании огнетушащих химических веществ. В частности, применение вязких растворов и суспензий при тушении верховых пожаров или создании заградительных полос позволяет значительно сократить испарение огнетушащей жидкости в воздухе.
— За такими удаленными территориями вообще кто-нибудь наблюдает?
— Удаленные лесные территории разделены на зоны контроля, их устанавливают ведомства, которые в регионе отвечают за лесное хозяйство. В этих зонах ведется авиапатрулирование.
Патрульный самолет делает облет территории по определенным маршрутам, но пролетает он над заданной территорией только раз в сутки. И если после его облета случится пожар, его не зафиксируют — он остается неконтролируемым до следующего облета. За это время ситуация с пожаром может сильно измениться.
Другое дело космос. Спутник делает пролет над территорией каждый час. Следовательно, его регулярная информация позволит своевременно и точно мониторить ситуацию с пожарами и принимать своевременные и эффективные меры по их тушению. В этом вопросе должны быть налажены четкие взаимодействия между различными ведомствами.
— Может ли лес восстановиться естественным путем?
— Это во многом зависит от лесорастительных условий на конкретной территории. Возьмем леса в окрестностях Барнаула. Здесь выпадает около 450 миллиметров осадков в год. К тому же пожары здесь быстро ликвидируют — они охватывают небольшие площади. Учитывая, что со всех сторон имеется стена леса, обеспечивающая налет семян, возобновление происходит успешно за первые три-пять лет. Примером тому является Власихинская гарь 2003 года.
По-другому складывается ситуация на юге края. Это сухая степь, где острый дефицит влаги. Сильные ветра и другие экологические факторы очень усложняют и тушение, и возобновление и рост сосны. На обширных открытых участках на месте крупных гарей нет деревьев, способных обсеменить эти площади. Если тут и возможно естественное возобновление сосны, то только узкой полоской вдоль сохранившейся стены леса.
При этом появившийся самосев сосны часто погибает от прямых солнечных лучей и высокой температуры на поверхности почвы, достигающей 60 градусов. Без затенения почвы в таких жестких условиях самовозобновление леса невозможно. Время уходит, лес не возобновляется, происходит процесс остепнения.
— Некоторые эксперты недавно заявили, что естественным путем леса возобновятся в «допожарном» состоянии через 100 или даже 300 лет. Что об этом говорит наука?
— В жестких лесорастительных условиях южной части ленточных боров, где естественное возобновление сосны сильно затруднено, срок в 100 и даже в 300 лет не гарантирует успешного возобновления. Особенно в условиях глобального потепления. Здесь природе на помощь должны прийти лесоводы. Только с помощью грамотных и научно обоснованных лесохозяйственных мероприятий может быть получен положительный результат.
— Экологи, хорошо знающие леса Восточной Сибири, утверждают, что вся тайга — экосистема в той или иной степени восстановления после пожаров. Что об этом говорят лесоводы?
— Лесные пожары занимают исключительно важное место в многовековой истории формирования лесов. С одной стороны, они приводят к гибели древостоев на огромных площадях. А с другой — способствовали обновлению состава лесов. Произрастающие в лесах биологические виды за миллионы лет эволюции приспособились к лесным пожарам, как и к любым другим экологическим факторам.
В светлохвойных лесах умеренного пояса Евразии пожары — один из важнейших естественных факторов, влияющих на возобновление, динамику и эволюцию деревьев. Длительное существование высокопродуктивных сосняков поддерживается цикличными низовыми пожарами.
Ученые отмечают, что при полном и длительном исключении низовых пожаров из жизни приангарских сосняков может произойти нежелательная смена их на менее ценные насаждения темнохвойных пород. Это в полной мере относится к таежным лесам, которые, безусловно, восстановятся.
— Как может человек помогать восстановлению леса после пожара?
— Для успешного лесовосстановления на гарях южной части ленточных боров Алтая рекомендован способ содействия или создания лесных культур сосны под защитным пологом ивы остролистной — шелюги красной. Этот способ, разработанный алтайским лесоводом Владимиром Смирновым, считается наиболее эффективным для этой части боров.
Шелюга создает вокруг себя тень и микроклимат, в котором хорошо себя чувствует сосна. Лесоводы называют шелюгу «нянькой для сосны». С возрастом она отмирает, а сосна формирует чистые по составу и устойчивые лесные насаждения.
Александр Анатольевич Маленко родился в Казахстане, в пригороде Алма-Аты, в семье педагогов. В 1974 году окончил лесохозяйственный факультет Казахского сельскохозяйственного института (инженер лесного хозяйства). В 1974—1976 годах работал лесничим в Ново-Шульбинском лесхозе Семипалатинской области, в 1976—1994 годах — на Прииртышской лесной опытной станции Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, прошел путь от младшего научного сотрудника до директора.
В 1994 году переехал в Белокуриху, где работал заместителем директора по научной работе на Белокурихинской научно-производственной станции. С 2002 года — в Алтайском ГАУ. Заведующий кафедрой лесного хозяйства АГАУ с момента ее создания в 2005 году. Доктор сельскохозяйственных наук. Член рабочей группы Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии региона по вопросам лесного комплекса Алтайского края.
Факт в тему
После ликвидации крупных пожаров 1997 года в Алтайском крае была принята региональная программа, предусматривающая проведение лесовосстановительных работ в 1999—2008 годах на площади 68 тыс. га, в том числе посадкой лесных культур — 55,4 тыс. га и содействием естественному возобновлению — 12,6 тыс. га. Работы были успешно выполнены.