На Алтае в Денисовой пещере обнаружили древнюю диадему

«По мнению сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, которые проводят раскопки на этом объекте, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни как утилитарный бытовой предмет», — говорится в сообщении.
Ученые выяснили, что диадема была сломана при использовании. Об утилитарном использовании головного обруча эпохи палеолита говорят следы ношения. Диадема не украшена орнаментом, найденный фрагмент довольно крупный — от затылка до лицевой части виска с отверстием для завязывания шнурка на затылке.
Ранее в Денисовой пещере уже находили фрагменты налобного участка орнаментированной диадемы. Ученые пришли к выводу, что древние обитатели пещеры носили эти головные обручи на протяжении многих тысячелетий.
Древнейшие диадемы — это редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире. Найденный фрагмент подтверждает, что денисовцы умело использовали такие приемы обработки бивня, как строгание, размачивание, выгибание, шлифовка, полировка, сверление.