Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Популярная наука
519

На Алтае в Денисовой пещере обнаружили древнюю диадему

В Денисовой пещере на Алтае археологи обнаружили крупный фрагмент диадемы возрастом около 45−50 тысяч лет, сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН. Она выполнена из бивня мамонта.

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году.
Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году.
Олег Богданов

«По мнению сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, которые проводят раскопки на этом объекте, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни как утилитарный бытовой предмет», — говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что диадема была сломана при использовании. Об утилитарном использовании головного обруча эпохи палеолита говорят следы ношения. Диадема не украшена орнаментом, найденный фрагмент довольно крупный — от затылка до лицевой части виска с отверстием для завязывания шнурка на затылке.

Ранее в Денисовой пещере уже находили фрагменты налобного участка орнаментированной диадемы. Ученые пришли к выводу, что древние обитатели пещеры носили эти головные обручи на протяжении многих тысячелетий.

Древнейшие диадемы — это редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире. Найденный фрагмент подтверждает, что денисовцы умело использовали такие приемы обработки бивня, как строгание, размачивание, выгибание, шлифовка, полировка, сверление.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость