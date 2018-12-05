На Алтае в Денисовой пещере обнаружили древнюю диадему

В Денисовой пещере на Алтае археологи обнаружили крупный фрагмент диадемы возрастом около 45−50 тысяч лет, сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН. Она выполнена из бивня мамонта.

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Олег Богданов