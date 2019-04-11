Специалисты рассказали, как можно остановить старение мозга и потерю памяти

Канадские ученые определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет, пишет lenta.ru со ссылкой на EurekAlert! .

Специалисты выяснили, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей, которые образованы и вовлечены в социальную активность. Кроме того, такие люди склонны к познанию и обучению.

Хорошая память у людей в возрасте 55−75 лет также связана с низкой частотой сердечных сокращений, относительно высоким индексом масс тела, частым самообслуживанием и наличием живых спутников жизни.

Издание отмечает, что ухудшение памяти заметили у тех, кто проявлял низкую познавательную активность, имел высокую частоту сердечных сокращений, не ухаживал за собой и не занимался социальной деятельностью.

Напомним, ранее ученые из Эдинбургского университета пришли к выводу, что некоторое болезни и привычки вызывают преждевременное старение мозга, а также способствуют уменьшению количества серого вещества.