Ученые обнаружили механизм предотвращения рака

Процесс аутофагии в клетках способен предотвратить возникновение онкологических заболеваний. Это выяснили ученые из немецкого Гейдельбергского университета и американского Института биологических исследований им. Джона Салька, сообщают «Известия» со ссылкой на MedicalXpress .

Процесс аутофагии — механизм в клетке, благодаря которому из нее удаляются старые и ненужные компоненты.

Исследователи сообщают, что в момент, когда теломеры (участки хромосом, выполняющие защитные функции и удерживающие их от слияния) становятся максимально короткими, клетки в норме должны прекратить делиться. Если этого не происходит, возникают злокачественные процессы.

Аутофагия же может способствовать гибели клеток, вызывающих рак.

Есть много пропускных пунктов, которые не позволяют клеткам выйти из-под контроля и стать раковыми, но мы не ожидали, что аутофагия будет одним из них, — отметил один из авторов исследования Ян Карлседер.

Эксперты сравнили аутофагию с апоптозом (один из процессов гибели клетки), чтобы выяснить какой из них является ведущим при распаде клетки в состоянии «кризиса».

Выяснилось, что аутофагия — доминирующий механизм. При ее «отключении» клетки продолжали делиться и повреждали ДНК, запуская процессы образования рака. Исследователи полагают, что этот механизм может быть использован для предотвращения онкологии.

Ранее ученые лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили симптомы, при которых следует незамедлительно обращаться к врачам. По данным центра, 40% случаев развития рака можно предотвратить благодаря своевременной диагностике.

Напомним, ученые из противоракового центра Алтайского госуниверситета, созданного совместно с коллегами из США, разрабатывают уникальную технологию, с помощью которым медики смогут диагностировать раковые заболевания на ранней стадии и вылечивать их.