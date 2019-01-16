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Ученые рассказали, как избежать инфаркта

Отсутствие лишнего веса и высокий уровень физической активности снижают вероятность сердечного приступа примерно в два раза. Это выяснили кардиологи, которые опубликовали статью в European Heart Journal, пишут РИА Новости.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
СС0

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов (инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность) — главная причина смерти людей во всем мире — каждый год от них умирает около 17 млн человек. Одна из основных причин развития этих болезней — гипертония и связанные с ней проблемы в работе сосудов.

Еще одна причина роста сердечных приступов, инфарктов и инсультов — низкий уровень физической активности. Наблюдения показали, что даже небольшое повышение уровня физических нагрузок заметно снижает шансы развития проблем с сердцем и сосудами.

Ученые 10 лет наблюдали за здоровьем жителей одного из округов Норвегии. Всего там жили около 100 тысяч молодых и пожилых людей, половина которых согласилась поддерживать контакты с учеными. Отобрав 12 тысяч здоровых добровольцев, исследователи предложили им участие в эксперименте. Ученые измерили емкость легких и выносливость подопечных, а затем предложили каждый день самостоятельно делать зарядку по особой программе, разработанной для укрепления сердца и сосудов.

Фитнес. Зарядка. Спорт.
Фитнес. Зарядка. Спорт.
СС0

С этой задачей справилась половина участников эксперимента, это позволило сравнить, как разные уровни физической активности и выносливости сказывались на вероятности возникновения сердечного приступа, сужения коронарных артерий и других тяжелых проблем со здоровьем.

Выяснилось, что оба фактора довольно существенно влияли на то, как часто норвежцы умирали от болезней сердца и сосудов. В среднем повышение выносливости на одну условную единицу снижало риск преждевременной смерти от коронарной болезни сердца и сердечных приступов на 15%. Самые тренированные норвежцы умирали от остановок сердца примерно в два раза реже, чем другие участники исследования. Это было одинаково характерно для людей разного пола и возраста.

Напомним, ранее тайваньские ученые выявили опасность пяти популярных обезболивающих, которые могут привести к инсульту или сердечному приступу.

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