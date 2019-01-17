Ученые рассказали о главной опасности недосыпа

Хронический недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска те, кто спит менее шести часов в день. Это выяснила группа исследователей из США и Испании, пишет телеканал «Звезда» со ссылкой на на порталл EurekAlert!

В научном эксперименте участвовали почти 4 тысячи жителей Испании. В течение месяца они носили на себе актиграф — специальное устройство, которое измеряет периоды сна и бодрствования.

В конце эксперимента участники прошли обследование на компьютерном томографе. У тех, кто спал менее шести часов, риск развития атеросклероза оказался на 27% выше, чем у тех, кто полноценно отдыхал.

Кроме того, беспокойный сон с частыми пробуждениями способствовал развитию сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее ученые из Ратгерского университета в США выяснили, что недостаточная продолжительность сна у детей негативно влияет на их здоровье. Оказалось, что недосып становится причиной формирования неправильных привычек. Сред них отказ от завтраков и полезных продуктов, а также поедание фастфуда и сладостей, пишут РИА Новости.