Ученые раскрыли подробности, как курили коноплю на Алтае 25 веков назад

Представители пазырыкской культуры, жившие на территории современной Республики Алтай в древности, практиковали употребление конопли, однако исследователи нашли в остатках семян конопли и кое-что неожиданное — повышенную концентрацию меди, сообщило издание «Наука из первых рук».

Комплекс предметов, с помощью которых пазырыкцы устраивали церемонию «вдыхания паров конопли», обнаружили в «царских» Пазырыкских курганах (Горный Алтай), датируемых IV-III вв. до нашей эры, еще в середине прошлого века.

Происходил процесс, вероятно, так, как описал Геродот.

«Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия».

В Сибирском центре синхротронного излучения Института ядерной физики провели анализ остатков обугленных семян конопли из медной посуды одного из Пазырыкских курганов, хранящейся в Эрмитаже, а также волос останков людей разного пола и возраста из «замерзших» пазырыкских погребений.

Под Белокурихой раскопали захоронения пазырыкской культуры. предоставлено пресс-службой АлтГУ

Оказалось, что и в тех, и других содержались повышенные концентрации меди. Причиной этого, скорее всего, были пары соединений меди, которые образовывались в результате соприкосновения раскаленных камней с внутренней поверхностью посуды.

Сегодня уже известно, что вдыхание медной пыли или паров соединений меди вызывает «медную лихорадку». Ее симптомы — сильный озноб, высокая температура, потоотделение и судороги в икроножных мышцах. Так что легкое наркотическое опьянение пазырыкцев усугублялось медным отравлением.

Ученые полагают, что у людей, курящих коноплю, симптомы постепенно становились все более ярко выраженными. Происходило расстройство функций нервной системы, появлялась лихорадка — но все это дополняло экстатическое состояние надышавшихся дымом людей.

Из-за того, что медь в организме накапливалась, появлялся дефицит цинка. А дефицит вина в свою очередь мог способствовать задержке роста, перевозбуждению нервной системы и быстрой утомляемости.

Отравление медью у пазырыкцев ученые считают установленным фактом. А вот масштабы его распространения оценить трудно — они зависят от распространенности традиции вдыхать конопляные пары над медной посудой под покрывалом из войлока или кожи.