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Ученые выяснили, что употребление БАДов может привести к инвалидности или смерти

Эксперты из Гарвардского университета выяснили, что употребление биологически активных добавок способно привести к инвалидности и вызвать преждевременную смерть, сообщает РЕН ТВ.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
СС0

Ученые проанализировали статистику побочных эффектов от длительного употребления БАДов. Они изучили данные с 2004 по 2015 год. В результате эксперты пришли к выводу, что примерно в 40% случаев при длительном приеме тех или иных препаратов наблюдались серьезные негативные эффекты.

Исследователи считают, что многие БАДы содержат химические вещества, которые могут нанести тяжелый вред организму. Многие из этих компонентов запрещены официальной медициной и не используются в изготовлении лекарственных препаратов. Напрмиер, в некоторых популярных БАДах нашли пестициды и следы тяжелых металлов.

Ученые заявляют, что БАДы по своей сути часто являются фальсификатами стандартных лекарств, прошедших длительные исследования.

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