Ученые выяснили, какая поза для сна продлевает жизнь

Специалисты из норвежского университета установили, что сон на боку продлевает человеку жизнь, сообщает rosvest.com . В то же время выяснилось, что такая поза сна полезна далеко не всем.

По информации ученых, на боку человек спит крепче, бодрее чувствует себя утром. Кроме того, такая поза позволяет избежать проблем с позвоночником, а беременным женщинам — лучше восстановить кровообращение за ночь. Однако специалисты предупреждают, что сон на боку противопоказан людям, недавно перенесшим инфаркт или имеющим болезни сердца.

Ранее группа исследователей из США и Испании выяснила, что хронический недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска — те, кто спит менее шести часов в день.