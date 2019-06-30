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1 июля

В «Роскосмосе» рассказали, каких здоровяков возьмут в отряд космонавтов

Госкорпорация «Роскосмос» в июне-июле ведет набор кандидатов в отряд космонавтов. На сайте ведомства кратко рассказали, кого готовы взять на рассмотрение.

Ураган "Ирма", вид из космоса.
Ураган "Ирма", вид из космоса.
Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss

Итак, возраст кандидата не должен превышать 35 лет. Он должен говорить на иностранных языках, хорошо разбираться в истории отечественной космонавтики и иметь опыт работы в отрасли три года.

У него должно быть «космическое здоровье», которое определяется по многочисленным параметрам силы, ловкости, выносливости и быстроты.

Допустимый вес кандидата — от 50 до 90 кг. Рост не должен превышать 190 см, а максимальный допустимый размер ступни — 46-й.

Безусловно, одним из главных критериев является наличие высшего образования. Будущий космонавт должен иметь диплом по одной из специальностей: авиационная и ракетно-космическая техника, информатика, электроника и системы связи, фотоника и приборостроение, ядерная энергетика, нанотехнологии, ядерная физика, астрономия, машиностроение и т.д.

И наконец главное требование — гражданство РФ.

На сайте госкорпорации также подчеркивается, что цель набора — отобрать лучших специалистов, которые будут работать в целях обеспечения выполнения Федеральной космической программы России.

Напомним: решение о создании первого отряда космонавтов было принято в СССР в 1959 году. Заявления подали около 3500 летчиков. Полностью все этапы медицинского обследования прошли 29 человек. 11 января 1960 года был утвержден персональный состав первого отряда, который состоял из 20 человек.

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