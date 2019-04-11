Врачи назвали топ-10 самых грязных повседневных вещей

Кнопки лифта, ручки тележек в супермаркете и губки для мытья посуды вошли в перечень наиболее загрязненных вещей. Об этом рассказал заведующий отделением помощи на дому поликлиники № 121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Специалист отметил, что наиболее загрязненными вещами принято считать те, которые чаще всего берутся в руки разные люди. В топ-10 также входят клавиатуры банкоматов, дверные ручки в общественных местах, пульт от телевизора, деньги, мобильный телефон и руль автомобиля.

В квартире наиболее опасными принято считать места с вероятной средой обитания микроорганизмов. Это ковры и диваны с длинным ворсом, плита и вентиляция, кухонные шкафчики, кулер, а также ванна и душевая кабина.

Василий Фролов подчеркнул, что при прикосновении к ручкам дверей и к другим поверхностям в общественных местах, при контакте с деньгами и животными следует обязательно помыть руки.

Обязательно нужно мыть руки по приходу домой, до туалета и обязательно после, при прикосновении к мусору, а также после сморкания, кашля и после прикосновения к сырым продуктам, таким как мясо и яйца. Мыть руки также следует не только перед едой, но и после приема пищи, — рассказал врач.

Эксперт также предупредил, что при несоблюдении элементарных правил гигиены значительно повышается риск развития заболеваний.