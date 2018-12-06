Барнаульская компания создала для клиентов-мужчин откровенные календари и показала, как шла съемка

Модели в откровенных нарядах позируют у станков, на которых производят ледобуры, капканы, мангалы и кемпинговую мебель. Так в год своего 30-летия группа компаний «Тонар» решила пикантным образом подчеркнуть свою технологическую оснащенность и инновативность производственной базы, подарив своим клиентам календарь с моделями на фоне промышленного оборудования.