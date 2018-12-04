Что приготовить в Рождественский пост 2018

Рождественский пост 2018−2019 начался 28 ноября. Первая половина зимнего поста, до 19 декабря, — менее строгая, в некоторые дни можно есть рыбу и масло.

Салаты

Салат с черносливом. Мелко нашинковать белокочанную капусту (четверть кочана), перетереть ее с солью и сахаром, сок отжать. Очистить от косточек и нарезать заранее (за две-четыре части) замоченный чернослив. Натереть морковь и половину лимона на терке. Все смешать. По желанию в салат можно добавить щепотку тмина.

Салат из моркови с соленым огурцом. 800 г моркови, 2 соленых огурца, 200 г томатного сока. Удалить тонкую кожицу с соленых огурцов, разрезать их вдоль надвое. Если семена крупные, удалить их. Нарезать огурцы на мелкие кубики, залить томатным соком, сдобрить перцем и дать настояться. Морковь мелко нашинковать, залить приготовленной заправкой и подавать.

Салат из тертой моркови, свеклы, капусты и лука. 200 г моркови, 200 г капусты, 200 г свеклы, пучок зеленого лука, мед, лимонный сок. Овощи натереть отдельно, не смешивая их по цвету. В круглой салатной вазе выложить горку из белокочанной капусты. Вокруг нее кольцом уложить тертую морковь и, наконец, внешним кольцом-красную тертую свеклу. Полить все лимонным соком, смешанным с медом. Между кольцами уложить мелко нарезанный зеленый лук.

Салат из тертой моркови с капустой кольраби. 3−4 морковки, 200 г кольраби, маленькая ложка меда, столовая ложка молотых грецких орехов и немного лимонного, клюквенного, вишневого, яблочного или гранатового сока, веточка зелени.

Морковь и кольраби хорошенько промыть, натереть на мелкой терке и перемешать. Заправить хорошо протертой смесью меда, лимонного сока. Украсить салат крошками орехов.

Супы

Похлебка с гречневой крупой. 2 картофелины, по 1 корню моркови, петрушки, пастернака. 0,5 головки чеснока, 3 головки лука, пучок огородной зелени, 0,5 стакана гречки. Овощи отварить, как обычно, на хорошем огне. Когда будет готов картофель, ввести гречку. Варить до готовности крупы.

Капустный суп с томатной пастой. 2−3 картофелины, 1−2 головки репчатого лука, 1 морковь, 400 г белокочанной капусты, две ложка томатной пасты, 3 лавровых листа.

Нарезать картофель кубиками. Лук мелко нашинковать, морковь нарезать тонкими кружочками. Капусту мелко нашинковать. При полуготовности картофеля бросить в кипяток капусту одновременно с морковью и томатной пастой. Лавровый лист вводится за 3−4 мин. до готовности супа. Разлить по тарелкам и густо посыпать зеленью.

Щи. 500 г свежей капусты, 3 луковицы, 1 морковь, 2 картофельных клубня, корень петрушки, корень сельдерея, пучок укропа и петрушки, 3 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, головка чеснока, 3 помидора.

Картофель разрезать пополам, корень петрушки и луковицы — на 4 части. Стержень листа капусты отделяется от кочерыжки, вырезается из листа крупными кусками закладывается в щи вместе с петрушкой. Не забудьте бросить лавровый лист и душистый горошек. Корень сельдерея натереть на крупной терке и бросить в щи, тонкую часть листа, сложенную в стопку, нарезать очень крупными квадратами.

Эти щи варятся немного дольше, но в любом случае не больше 12 минут. Отличаются они тем, что все овощи режутся крупно. Морковь натереть на мелкой терке и ввести в готовое блюдо вместе с размятым или очень мелко нашинкованным чесноком. Щи можно заправить размолотым красным перцем.

Щи с грибами. 500 г квашеной капусты, 25 сухих белых грибов, 2 луковицы, 2 клубня картофеля, 1 морковь, корень петрушки, 1 репа, 3 лавровых листа, головка чеснока, 2 столовые ложки сушеной крапивы, 3 зерна душистого горошка.

Сварить грибы, в бульон бросить нарезанный кубиками картофель, мелко нашинковать луковицы и тоже бросить в бульон. Морковь, репу и петрушку нарезать кружочками и положить в кастрюлю. Квашеную капусту промыть под струей воды, отжать, после чего опустить в кипяток.

Снять кастрюлю с огня по готовности картофеля. Лавровый лист и душистый перец кладут в щи вместе с морковкой. Снять с огня кастрюлю, размять чеснок в чесночнице и заправить щи.

Рассольник овощной. 3−4 соленых огурца, клубень картофеля, 1 морковь, 1 репа, 0,5 стакана риса, корень петрушки, 2 луковицы, лук-порей, 3 лавровых листа, пучок укропа, пучок петрушки.

Картофель помыть, нарезать кубиками и бросить в кастрюлю с кипятком. Морковь и петрушку нашинковать и положить в кастрюлю, вслед за ними и репу, нашинкованную соломкой. Зелень лука-порея мелко нарезать и ввести в рассольник.

Белый стержень порея нарезать очень тонкими колечками и тоже положить в суп. Огурцы очистить от кожуры и разрезать вдоль на 4 части. Мелко нашинковать огурцы и ввести в рассольник. Стволики пряной зелени нарезать и положить в кастрюлю, снятую с огня. Дать настояться под крышкой.

По материалам сайта pravoslavie.ru.