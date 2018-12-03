Эксперты рассказали, чем опасны покупки в интернете перед Новым Годом

Перед праздниками в интернете устраивают акции и распродажи, число покупок растет.
По данным специалистов, перед новогодними праздниками мошенники в основном создают клоны онлайн-магазинов. Например, подделывают известные интернет-ресурсы, а в адресе сайта меняют похожие друг на друга символы. К примеру, «о» на «0» (ноль).
По словам экспертов, полностью автоматизировать процесс защиты от поддельных сайтов невозможно. Чтобы обезопасить свою банковскую карту, лучше не открывать подозрительные ссылки и приходящие на электронную почту сомнительные письма.