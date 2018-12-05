Где встретить Новый год-2019 в Барнауле и сколько это стоит

Барнаульские рестораны и клубы уже выставили ценники на банкеты в новогоднюю ночь-2019. Рассказываем, где еще барнаульцы могут встретить Новый год-2019 и сколько это стоит.

Рестораны , кафе и клубы

Встретить Новый год-2019 в заведениях Барнаула обойдется в сумму от 2,5 тыс. до 3,7 тыс. рублей на одного человека. В эту сумму входят еда и шоу-программа. Некоторые заведения приглашают к себе на новогоднюю ночь музыкантов и танцевальные коллективы.

Например, в ресторане «Шашлыкофф» билет на новогоднюю ночь стоит около 3 тыс. рублей. Для гостей планируют диско-батл. В «Опере» подготовили программу с ведущим и живой музыкой, в клубе «Фараон» выступят группа «25 кадр», МС Слон, шоу-балет Faraola, а в клубе «Питер» планируются караоке и шоу-программа.

Новый год. Празднование. СС0

Бани и сауны

Аренда бани или сауны в выходные стоит от 800 до 1,5 тыс. рублей/час. Однако на новогоднюю ночь ценник начинается от 2 тыс рублей/час. на компанию из 6−10 человек. За дополнительного посетителя придется доплатить 50−100 рублей/час.

За 10 часов отдыха придется заплатить около 10−22 тыс. рублей без учета затрат на еду. Дополнительно можно арендовать гостиничные номера — они стоят 250−500 руб/час или 900−3000 руб/сутки.

Баня СС0

Съемные квартиры и коттеджи

Снять коттедж на Новый год-2019 в Барнауле в среднем стоит от 6 до 15 тыс. рублей в сутки. Цена зависит от близости к центру и количества спальных мест.

К примеру, за 15 тыс. в сутки предлагают снять трехэтажный коттедж на 25−30 человек в черте города. На территории есть зона барбекю, баня, внутри дома — караоке, несколько спален. За такую же цену в центре города сдают трехэтажный коттедж с банкетным залом, зоной барбекю и 4 спальнями.

Снять в Барнауле однокомнатную или двухкомнатную квартиру на сутки стоит от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Некоторые хозяева просят дополнительно залог в размере 1 тыс. рублей.