Гороскоп на 2019: чего ожидать от года Свиньи

В 2019-м в приоритете будут такие качества, как сила, стремительность, оптимизм и новаторство. Этот период предназначен не для духовного, а материального развития. В год Свиньи не будет знаков, которые не достигнут желаемого результата, пишет astroscope.ru.
- Знакам Воды (Крысе и Свинье) 2019 год поможет наверстать упущенное.
- Знаки Земли (Бык, Дракон, Овца и Собака) получат уникальные шансы кардинально изменить жизнь.
- Представителям стихии Дерева (Тигру и Кролику) повезет и в любви, и в работе.
- Знаки Металла (Обезьяне и Петуху) смогут самореализоваться и сделают много полезного для близких людей.
- Огненным знакам (Змее и Лошади) в 2019 году предстоит совершить подвиг, который не забудут окружающие.
По мнению астрологов, в 2019-м нужно сфокусироваться только на значимых вещах. В год Свиньи не стоит откладывать дела в долгий ящик, лучше делать их здесь и сейчас.
Считается, что год Свиньи подходит для заключения семейных союзов и возобновления отношений с родными людьми.
Для бизнеса год Свиньи будет успешным. 2019 год благоприятен для приобретения новых знаний и навыков. В работе рекомендуют сохранять позитивное настроение и идти к намеченной цели. 2019-й отлично подходит для продвижения по службе или перехода на новую должность, пишет moon-today.com. Если считаете, что выбранная профессия вам не подходит, самое время сменить ее.
Согласно гороскопу, в 2019 году будет два сложных периода: февраль-март и октябрь-ноябрь. На работе могут возникнуть трудности с коллегами, появятся срочные дела, которые потребуется решить. Астрологи не советуют планировать на эти месяцы отпуск, переезд или ремонт.
Лучших результатов добьется тот, кто сможет вовремя подстраиваться под изменчивые условия, быстро ориентироваться в незнакомой ситуации.