Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Новый год
1161

Как отдыхаем на Новый год 2019

На Новый год-2019 россияне будут отдыхать десять дней. Праздничные каникулы начнутся после шестидневной рабочей недели. Рассказываем, в каких числах будем отдыхать и когда в 2019 году придется выходить на работу.

Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
СС0

Праздничные выходные: сколько будем отдыхать на Новый год-2019

Новогодние выходные продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, с воскресенья по вторник, сообщается в постановлении на сайте Правительства РФ.

Перед праздниками россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Это связано с тем, что 29 декабря, в субботу, будет сокращенный рабочий день.

Первый месяц 2019 года пролетит быстро: в январе будет 17 рабочих дней, а выходные выпадают с 1 по 8 января, а также с 12−13, 19−20,26−27 января.

Куда перенесут выходные

В 2019 году праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу).

Когда выходим на работу после новогодних каникул

На работе придется появиться 9 января, в среду. Однако рабочая неделя продлится всего три дня.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость