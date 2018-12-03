Как приготовить главное блюдо на Новый год-2019: четыре оригинальных рецепта

Главным украшением стола в Новый год-2019 должно стать блюдо из морепродуктов или курицы. Впрочем традиционное мясо тоже не отменяется, за исключением свинины. Предлагаем несколько оригинальных рецептов.

Курица с яблоками

Ингредиенты:

Тушка курицы весом в 1,5 кг

Кисло-сладкие яблоки — 500 граммов

Растительное масло — 2 ст. ложки

Мед — чайная ложка

Тимьян сухой — половина чайной ложки

Соль — 1 чайная ложка

Черный молотый перец по вкусу.

Нарежьте яблоки на четвертинки, вырежьте семечки и начините ими курицу. Внутренняя полость заполняется вся. Отверстие зашейте. В миске смешайте мед, масло, тимьян, перец и соль, намажьте тушку смесью приправ.

Ножки куры сложите вместе, прижмите крылья, перевяжите ниткой и укутайте фольгой. Уложите на противень и отправьте в духовой шкаф, который должен быть разогрет до 220С. При такой температуре курица должна жариться в течение 30 минут.

После температуру снизьте до 180С. При таком режиме курица выпекается еще в течение 40 минут. За 10 минут до окончания выпекания снимите фольгу для того, чтобы курица подрумянилась. Курица обязательно подается в горячем виде.

Бараний бок с кашей

Ингредиенты:

1,5−2 кг бараньего бока с ребрами

2 стакана гречневой крупы

2−3 луковицы

горсть отварных грибов

соль

черный молотый перец

3−4 зубчика чеснока

1 ст. ложка готовой горчицы

Баранину вымойте и высушите полотенцем. Нашпигуйте ее чесноком, натрите солью, перцем и горчицей (для шрустящей корочки). Промаринуйте в холодильнике часа 3−4.

Сварите рассыпчатую гречневую кашу, перемешайте ее с мелко нарубленным луком и нарезанными грибами.

Баранину положите на противень ребрами вверх. Внутрь засыпьте гречневую кашу. Запекайте в горячей духовке, поливая мясо и кашу выделившимся жиром. В зависимости от духовки, готовиться бараний бок 1,5−2 часа.

Кролик в вине со сладким перцем

Ингредиенты:

Тушка кролика ( 1,2 — 1,5 кг)

1,2 — 1,5 кг) 2−3 сладких перца

1 кг красных помидоров

4 луковицы

2 зубчика чеснока

1 стакан красного вина

50 граммов оливок без косточек

50 граммов каперсов

Кролика промойте, разрежьте на порционные куски. Перец вымойте, уложите на решетку, запеките в духовке до готовности, снимите кожицу, удалите семена, порежьте. Помидор очистите от кожицы, нарежьте дольками, луковицы и чеснок нарежьте кубиками.

В глубокой сковороде, в большом количестве оливкового масла обжарьте до золотистой корочки кролика, лук и чеснок. Добавьте красное вино, тушите под крышкой до полного испарения вина.

Добавьте оливки, каперсы, помидоры и сладкий перец, посолите и тушите до готовности, если возникнет необходимость, добавьте немного воды. Украсьте зеленью.

Осьминог с сухофруктами

Ингредиенты:

500 граммов осьминога

По 2 столовых ложки оливкового и сливочного масел

1 луковица

20 граммов корня имбиря

Половина яблока

Полстакана изюма и кураги

Четверть стакана красного вина.

В сковороде растопите сливочное масло, добавьте оливковое и обжарьте на среднем огне до мягкости порезанную полукольцами луковицу. Добавьте порезанный имбирь и половину яблока, прожарьте 2−3 минуты. Всыпьте сухофрукты, прожарьте 2−3 минуты.

Очищенного осьминога порежьте небольшими кусками, выложите в сковороду, по вкусу добавить соль, перец и корицу. Влейте в сковороду вино и тушите на слабом огне 20 минут, до готовности осьминога.