Что такое топиарий
Это декоративное деревце, которое изобрели в Европе. По восточным традициям его считают деревом счастья.
Изначально топиариями называли аккуратно подстриженные кустарники в виде животных и предметов.
Какие бывают топиарии
- кофейное дерево,
- денежное дерево из монет,
- топиарий с цветками из полимерной глины,
- топиарий из ниток,
- топиарий из новогодних шариков и проч.
Топиарий на Новый год: оригинальные идеи
Как сделать топиарий на Новый год-2019
Для этого понадобятся:
- пенопластовый шар или новогодний елочный шарик для кроны дерева,
- горшок для подставки под дерево,
- ветка дерева, спицы, карандаши и другой подручный материал для столбика топиария,
- цемент, алебастр или гипс для емкости,
- клей (клеевой пистолет),
- акриловая краска с кисточкой,
- декоративный материал для украшения: ленты, бусины, серпантин, блестящие бантики, елочные шишки, искусственные цветы, елочные украшения, краска из баллончика и другое.