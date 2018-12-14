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Новый год
29

Как сделать топиарий на Новый год-2019

Топиарий — оригинальный подарок на Новый год-2019, который легко можно сделать своими руками. Он может стать не только частью декора, но и заменить новогоднюю елку.

Новый год.
Новый год.
СС0

Что такое топиарий

Это декоративное деревце, которое изобрели в Европе. По восточным традициям его считают деревом счастья.

Изначально топиариями называли аккуратно подстриженные кустарники в виде животных и предметов.

Какие бывают топиарии

  • кофейное дерево,
  • денежное дерево из монет,
  • топиарий с цветками из полимерной глины,
  • топиарий из ниток,
  • топиарий из новогодних шариков и проч.

Топиарий на Новый год: оригинальные идеи

Как сделать топиарий на Новый год-2019

Для этого понадобятся:

  • пенопластовый шар или новогодний елочный шарик для кроны дерева,
  • горшок для подставки под дерево,
  • ветка дерева, спицы, карандаши и другой подручный материал для столбика топиария,
  • цемент, алебастр или гипс для емкости,
  • клей (клеевой пистолет),
  • акриловая краска с кисточкой,
  • декоративный материал для украшения: ленты, бусины, серпантин, блестящие бантики, елочные шишки, искусственные цветы, елочные украшения, краска из баллончика и другое.

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