Как украсить дом на Новый Год Желтой Земляной Свиньи

Вопреки расхожему мнению символ 2019 года — вовсе не грязнуля, Свинья любит порядок и красоту. Так что украшая дом на Новый год-2019 стоит придерживаться некоторых правил.

На столе должны присутствовать:

праздничная скатерть;

красивая посуда;

изысканные салфетки;

яркие свечи;

сам символ года фигурка Свиньи.

Хозяйка 2019 года — педантичное животное. Ей нужно, чтобы все происходило по плану и точно вовремя. Поэтому в новогодний вечер не стоит суетиться и заранее продумать меню, сервировку и праздничный декор. Правильно украсив квартиру на Новый год и угодив Желтой Земляной Свинье можно привлечь удачу и благополучие.

Любимые цвета Свиньи — желтый, розовый, красный, коричневый, зеленый и салатовый, а также их сочетания. Хорошо, если все в доме в новогоднюю ночь будет выдержано в любимой тотемом тональности. Для украшения комнаты используйте материалы, которые нравятся Свинье.

Новый год. Букет. СС0.

Пледы ручной работы из натурального волокна: шерсти или хлопка желтого , бежевого , коричневого цвета. Шкатулки и копилки в виде свиньи — это животное символизирует финансовую стабильность. Игрушки на елку , накидки на стулья и скатерть можно также выбрать в желтой цветовой гамме. Тотемное животное любит натуральные изделия , поэтому комнату можно украсить плетенными или керамическими вазами. Свинья — сельское животное. Будет отлично , если помещение для встречи Нового года выдержать в этно-стиле , использовать домотканые ткани ручной работы. Столовые приборы , тарелки , вазы лучше подобрать в цвете , которые нравятся Свинье. Можно использовать глиняные вазы , керамические миски , плетеные вазы для фруктов и мучных изделий. Для накладывания блюд воспользуйтесь деревянными ложками. В оформлении помещений можно использовать дубовые веточки с желудями. Свинка любит полакомиться ими , и поэтому такой атрибут будет ей по нраву.

По материалам сайта g2019.su.