Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 декабря -23°C
Новый год 2019
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Новый год
349

Как украсить дом на Новый Год Желтой Земляной Свиньи

Вопреки расхожему мнению символ 2019 года — вовсе не грязнуля, Свинья любит порядок и красоту. Так что украшая дом на Новый год-2019 стоит придерживаться некоторых правил.

Новый год. Рождество. Подарок
Новый год. Рождество. Подарок
СС0

На столе должны присутствовать:

  • праздничная скатерть;
  • красивая посуда;
  • изысканные салфетки;
  • яркие свечи;
  • сам символ года фигурка Свиньи.

Хозяйка 2019 года — педантичное животное. Ей нужно, чтобы все происходило по плану и точно вовремя. Поэтому в новогодний вечер не стоит суетиться и заранее продумать меню, сервировку и праздничный декор. Правильно украсив квартиру на Новый год и угодив Желтой Земляной Свинье можно привлечь удачу и благополучие.

Любимые цвета Свиньи — желтый, розовый, красный, коричневый, зеленый и салатовый, а также их сочетания. Хорошо, если все в доме в новогоднюю ночь будет выдержано в любимой тотемом тональности. Для украшения комнаты используйте материалы, которые нравятся Свинье.

Новый год. Букет.
Новый год. Букет.
СС0.
  1. Пледы ручной работы из натурального волокна: шерсти или хлопка желтого, бежевого, коричневого цвета.
  2. Шкатулки и копилки в виде свиньи — это животное символизирует финансовую стабильность.
  3. Игрушки на елку, накидки на стулья и скатерть можно также выбрать в желтой цветовой гамме.
  4. Тотемное животное любит натуральные изделия, поэтому комнату можно украсить плетенными или керамическими вазами.
  5. Свинья — сельское животное. Будет отлично, если помещение для встречи Нового года выдержать в этно-стиле, использовать домотканые ткани ручной работы.
  6. Столовые приборы, тарелки, вазы лучше подобрать в цвете, которые нравятся Свинье.
  7. Можно использовать глиняные вазы, керамические миски, плетеные вазы для фруктов и мучных изделий.
  8. Для накладывания блюд воспользуйтесь деревянными ложками.
  9. В оформлении помещений можно использовать дубовые веточки с желудями. Свинка любит полакомиться ими, и поэтому такой атрибут будет ей по нраву.

По материалам сайта g2019.su.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость