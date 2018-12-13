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Прически на Новый год — 2019: для мам и дочерей

Как накрыть стол и в чем будет праздновать вся семья — решили. Что подарить — придумали. До прически доходит в самый последний момент, если речь не о записи в салон красоты. Даже в Новый год редко встретишь что-то необычное на голове — кудри да шапка Деда Мороза. Но если вам захотелось чего-то особенного, у нас есть идеи. Подборка простых и сложных причесок на Новый год — в материале altapress.ru

Подготовка к празднику
Подготовка к празднику
СС0

Простые прически

Если у вас нет нет времени, сил и желания на то, чтобы доверить свою голову мастеру — смотрите и учитесь. На замену бычным кудрям или выпрямленым утюжком волосам может прийти необычный пучок, интересное плетение или коса.

Сложные прически

Мастерицам на все руки или уже записавшимся на прическу в салон красоты. Тем, кому хочется выглядеть более празднично в Новый год, советуем:

Если вы решитесь на что-то подобное, знайте — с такой прической любой, даже самый простой, наряд будет выглядеть элегантно и дорого.

Прически для девочек

Беспроигрышный вариант для вашей юной особы, если длинна волос позвояет, — косы. Простые или замысловатые прически с плетением смотрятся аккуратно. К тому же, такая прическа продержится долго даже на самой подвижной моднице.

Если у вашей принцессы короткие волосы можно собрать их в хвост или пучок. Дополнить яркими резинками и заколками — ребенок будет в восторге.

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