Салаты на Новый год-2019: пять оригинальных рецептов

С курицей и сухариками
- Куриное филе 300 г
- Помидоры черри 100 г
- Капуста пекинская 100 г
- Сыр голландский брусковый 100 г
- Хлеб 3−4 шт
- Растительное масло 2 ст. л.
- Майонез 2 ст. л.
- Зубчик чеснока 1 шт
- Паприка 1 щепотка
- Соль по вкусу
Куриное филе отварить и остудить. В растительное масло добавить паприку. Обжарить нарезанный небольшими брусочками хлеб с двух сторон. Сбрызнуть маслом с паприкой и снять с огня. В миску нарезать кубиками курицу и сыр. Добавить кубиками нарезанную пекинскую капусту и половинками нарезанные помидоры черри.
В майонез добавить прессованный чеснок. Заправить салат и перемешать. Добавить сухарики перед подачей, аккуратно перемешать салат. Выложить на тарелки.
С кальмарами и огурцом
- Кальмар 3 шт
- Яйца 2 шт
- Картофель 2 шт
- Консервированный зеленый горошек 100 г
- Свежий огурец 1 шт
- Майонез 2 ст. л.
- Соль по вкусу.
Сварить очищенные кальмары в течение 1−2 минут и остудить. Нарезать соломкой в миску. Картофель и яйца отварить, остудить и очистить.
Добавить в миску с кальмарами нарезанный свежий огурец, отварной картофель, яйца и консервированный горошек. Заправить майонезом. Перемешать и посолить по вкусу.
С куриной печенью и шампиньонами
- Куриная печень 200 г
- Шампиньоны свежие 200 г
- Консервированный зеленый горошек 100 г
- Огурцы маринованные 2 шт
- Морковь 1 шт
- Луковица 1 шт
- Растительное масло 2 ст. л.
- Соль по вкусу.
Грибы очистить и нарезать кубиками, обжарить с мелко нашинкованным луком на сковороде с растительным маслом. Печень отварить до готовности и остудить в бульоне.
Нарезать печень кубиками в миску. Добавить кубиками нарезанные маринованные огурцы и отварную морковь. Добавить обжаренные грибы и консервированный горошек. Перемешать салат и заправить майонезом.
С форелью и сыром
- Форель слабосолёная 200 г
- Сыр 50 г
- Яйца 2 шт
- Помидоры 2 шт
- Майонез 2−3 ст. л.
- Петрушка (зелень) (для украшения).
Яйца отварить, остудить и очистить. Натереть на терке сыр и яйца. Помидоры и рыбу нарезать мелкими кубиками. В салатницы выложить слой рыбы и промазать майонезом
Вторым слоем уложить тертые яйца и промазать майонезом. Далее слой тертого сыра с майонезом. Уложить сверху кубиками нарезанные помидоры.
С креветками и кукурузой
- Креветки 8 шт.
- Кукуруза консервированная — половина банки
- Помидоры черри 130 г
- Четверть красной луковицы
- Салат фриссе 50 г
- Оливковое масло 1 ст. л.
- Растительное масло для жарки 1 ст. л.
- Травы ароматные по вкусу
- Соль по вкусу.
Креветки надрезать вдоль по спинке и достать пищевод. Обжарить на разогретом растительном масле по полминуты с каждой стороны, приправить солью и ароматными травами — базилик, орегано и тимьян. Лук мелко нарезать, помидоры черри разрезать на половинки или четвертинки.
Листья салата порвать руками или нарезать не очень крупно, сложить в миску вместе с помидорами черри, луком и кукурузой. Посолить и добавить оливковое масло. Сверху положить креветки.