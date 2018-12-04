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25 снимков о том, какой должна быть настоящая Снегурочка

Настоящая Снегурочка должна обладать множеством разнообразных героических качеств и полезных навыков.

Какой должна быть настоящая Снегурочка?
Какой должна быть настоящая Снегурочка?
obhohocheshsya.ru

Это только кажется, что внучка Деда Мороза может быть просто красивой девушкой с хорошей памятью на стихи и не стесняться одеваться в странные костюмы. Нет, она должна быть еще и сильной, чтобы нести мешок с подарками и дедушку, если понадобиться. Уметь водить оленей или любой другой вид транспорта. Способной починить мотор (а вдруг сломается в метель?) или электроцепь (а если елочка не загорится?). Обладать ангельским терпением и не обижаться на надоедливых детей, но и уметь высказать шепотом все, что думает так, чтобы все построились. Она обязана выдержать спиртовой удар и оказать первую медицинскую помощь. И это еще только 10% того, что нужно знать и уметь настоящей Снегурочке.

Как вы думаете, какая из красавиц в нашей фотоподборке стала бы идеальной внучкой Деда Мороза на вашем празднике Нового года?

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